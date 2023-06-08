3 مواسم للأمطار.. "الزعاق": في هذا الموعد تنتهي "الهطولات الصيفية"

وأضاف، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن أطول موسم أمطار بالعالم يكون على الدول العربية ويمتد 9 شهور لكنه شحيح المطر، مشيراً إلى أنه "قبل آلاف السنين كانت المدة أقصر، لكنها أغزر وأثرها أوضح على الأرض بالإنبات".