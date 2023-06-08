3 مواسم للأمطار.. "الزعاق": في هذا الموعد تنتهي "الهطولات الصيفية"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الأمطار لها مواسم؛ شتوية وصيفية وخريفية، مشيراً إلى أن الشتوية تبدأ مع موسم سهيل، في أواخر أغسطس، والصيفية تبدأ مع دخول موسم العقارب في شهر مارس وتنتهي مع دخول موسم التويبع في شهر يونيو.
وأوضح أنه مع نهاية "الصيفية" تبدأ الأمطار الخريفية على جنوب المملكة، وسميت بالخريفية لأنها تتزامن مع خراف الثمار، فالسماء تمطر عندهم ونحن بعز "القيظ".
وأضاف، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن أطول موسم أمطار بالعالم يكون على الدول العربية ويمتد 9 شهور لكنه شحيح المطر، مشيراً إلى أنه "قبل آلاف السنين كانت المدة أقصر، لكنها أغزر وأثرها أوضح على الأرض بالإنبات".