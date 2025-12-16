انطلاق فعاليات "شتاء مكة 2025" من واجهة جامعة أم القرى الثقافية

انطلقت اليوم فعاليات موسم شتاء مكة 2025 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، في إطار رؤية تطويرية تهدف إلى تنشيط المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الحراك السياحي والاقتصادي في العاصمة المقدسة.
وجرى تدشين الموسم بجولة لقيادات مكة المكرمة في الواجهة الثقافية لجامعة أم القرى بالمدينة الجامعية في العابدية، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، والرئيس التنفيذي لشركة "كدانة" للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج، والرئيس التنفيذي لشركة "البلد الأمين" للتنمية والتطوير المهندس هتان طاسجي، وعدد من القيادات في مختلف القطاعات.
وشملت الجولة التعريف بمقتنيات الجامعة من القطع الأثرية والمخطوطات العلمية والعملات والأسلحة التاريخية، بالإضافة إلى تاريخ الجامعة ومنجزاتها، والتي استعرضتها الواجهة الثقافية عبر 8 معارض متنوعة.
ويتضمن موسم شتاء مكة 25 فعالية متنوعة تشمل الجوانب الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والتجارية، بهدف إثراء تجربة سكان المدينة وزوّارها، وتلبية اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.
ويستهدف الموسم استقطاب أكثر من 800 ألف زائر، من خلال برامج تمتد حتى نهاية أبريل 2026، بما يعزز استدامة الفعاليات على مدار العام، ويرسّخ مكانة مكة المكرمة كوجهة جاذبة للأنشطة المتنوعة.