انطلاق فعاليات "شتاء مكة 2025" من واجهة جامعة أم القرى الثقافية

وجرى تدشين الموسم بجولة لقيادات مكة المكرمة في الواجهة الثقافية لجامعة أم القرى بالمدينة الجامعية في العابدية، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، والرئيس التنفيذي لشركة "كدانة" للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج، والرئيس التنفيذي لشركة "البلد الأمين" للتنمية والتطوير المهندس هتان طاسجي، وعدد من القيادات في مختلف القطاعات.