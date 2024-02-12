7 شركات تفوز برخص محاجر مواد بناء لاستغلال البحص من مجمع الأسياح

وبيّنت الوزارة أنها استلمت 28 طلبًا للمشاركة بالمنافسة عبر (منصة تعدين)، وقد اجتاز التأهيل 26 طلبًا لاشتراطات التأهيل، وتضمنت مراحل المنافسة أربع مراحل: بدأت باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين وعقد ورش عمل للشركات المؤهلة وبرنامجًا للزيارة الحقلية، ثم البدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرًا إعلان أسماء الشركات الفائزة.