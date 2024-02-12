7 شركات تفوز برخص محاجر مواد بناء لاستغلال البحص من مجمع الأسياح

أعلنَت وزارة الصناعة والثروة المعدنية, أسماء 7 شركات فائزة في منافسة الحصول على رخص محاجر مواد بناء, لاستغلال خام البحص من مجمع الأسياح في منطقة القصيم.
وأوضحت أن الشركات الفائزة هي: (شركة أفلاء الريس للصناعة، وشركة الإمداد الرائد للأسمنت، وشركة الروسان للمقاولات، وشركة الفوزان للتجارة والصناعة، وشركة صالح عبدالرحمن اللحيدان للمقاولات، وشركة عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين وشريكه للنقليات، وشركة فن رتاج للمقاولات العامة).
وبيّنت الوزارة أنها استلمت 28 طلبًا للمشاركة بالمنافسة عبر (منصة تعدين)، وقد اجتاز التأهيل 26 طلبًا لاشتراطات التأهيل، وتضمنت مراحل المنافسة أربع مراحل: بدأت باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين وعقد ورش عمل للشركات المؤهلة وبرنامجًا للزيارة الحقلية، ثم البدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرًا إعلان أسماء الشركات الفائزة.
ويأتي إعلان المواقع التعدينية للمنافسة تحقيقًا لمستهدفات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتطويرًا لإجراءات الحصول على الرخص التعدينية، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي، وإيجاد الفرص الوظيفية.