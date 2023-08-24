قبل توقف نبضات قلبه.. تدخّل طبي بالقصيم ينقذ "مصابًا بصعق كهربائي"

تَمَكن فريق طبي في مستشفى عيون الجواء العام، من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض قبل توقف نبضات القلب، وإعادة حالة الاستقرار الصحي الطبيعي له؛ وذلك بعد إصابته بصعق كهربائي.
وقال تجمع القصيم الصحي: وصل المريض لقسم الطوارئ في المستشفى كحالة إسعافية وهو يعاني من اضطرابات صحية، وعدم استقرار في نبضات القلب، ليتم مباشرة الأطباء للحالة وإجراء المعاينة السريرية اللازمة وعمل الأشعة، وبعد الانتهاء من جميع الفحوصات والتحاليل الطبية المقررة تم البدء في العلاج المناسب وإعطاؤه الحقن الإنعاشية اللازمة، وتنويم المريض في الحال، ووضعه تحت الملاحظة والمراقبة الطبية.
وأوضح التجمع، أن حالة المريض استقرت بعد المتابعة الصحية، وعادت له نبضات القلب بصورة مستقرة، كما ظهرت علاماته الحيوية بشكل طبيعي؛ فقرر الأطباء خروج المريض مع أخذ موعد لاستكمال العلاج بالعيادات الخارجية.
يُذكر أن قسم الطوارئ في مستشفى عيون الجواء العام، سجل أكثر من 35 ألف مراجع خلال النصف الأول لعام 2023م، في جميع الحالات المرضية.