قبل توقف نبضات قلبه.. تدخّل طبي بالقصيم ينقذ "مصابًا بصعق كهربائي"

وقال تجمع القصيم الصحي: وصل المريض لقسم الطوارئ في المستشفى كحالة إسعافية وهو يعاني من اضطرابات صحية، وعدم استقرار في نبضات القلب، ليتم مباشرة الأطباء للحالة وإجراء المعاينة السريرية اللازمة وعمل الأشعة، وبعد الانتهاء من جميع الفحوصات والتحاليل الطبية المقررة تم البدء في العلاج المناسب وإعطاؤه الحقن الإنعاشية اللازمة، وتنويم المريض في الحال، ووضعه تحت الملاحظة والمراقبة الطبية.