من اليمن إلى باكستان.. أيادي "سلمان للإغاثة" البيضاء تروي وتكسو وتعالج

وفي اليمن، واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، ضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 26 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9,800 فرد.