من اليمن إلى باكستان.. أيادي "سلمان للإغاثة" البيضاء تروي وتكسو وتعالج

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 400 حقيبة شتوية في منطقة شترال بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.800 فرد؛ حيث يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
وفي اليمن، واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، ضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 26 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9,800 فرد.
كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 536 شخصاً خلال المدة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 75 مريضاً، وقسم الطوارئ 36 مستفيداً، وعيادة الباطنية 138 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات.
وتم صرف الأدوية لـ 268 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 10 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، وراجع قسم الخدمات التمريضية 106 مرضى، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.