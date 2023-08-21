"الصفيان": على المجتمع التعليمي أن يستفيد من الذكاء الصناعي لبناء المستقبل

وأضاف: "من خلال استخدام الذكاء الصناعي، يمكن تخصيص التعليم بشكل أكبر للطلاب. ويمكن للأنظمة المدعومة بالذكاء الصناعي تقديم محتوى تعليمي فردي ومناسب لاحتياجات كل طالب. يمكن أن تتعلم هذه الأنظمة من تفاعلات الطلاب وتوفير تجارب تعليمية مختلفة تناسب أساليب التعلم المختلفة، سواء كان ذلك من خلال مقاطع فيديو توضيحية أو تمارين تفاعلية أو نقاشات مباشرة. وهذا يسمح للطلاب بتعلم المفاهيم بشكل أفضل وتعزيز فهمهم واكتساب المهارات بشكل أكثر فعالية".

وأردف: "من هنا نستطيع توفير ردود فعل فورية، حيث تعتبر هذه الردود جزءاً هاماً من عملية التعلم. ويمكن للذكاء الصناعي تحسين جودة التعلم من خلال توفير ردود فعل فورية للطلاب. كما يمكن للأنظمة المدعومة بالذكاء الصناعي تقييم أداء الطلاب وتزويدهم بتغذية عاجله حول أدائهم على الفور. هذا يسمح للطلاب بتحسين أدائهم وتصحيح الأخطاء بشكل سريع، مما يعزز تجربة التعلم الفردية ويحفزهم على التحسين المستمر".