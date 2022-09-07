حائل.. فرق المكافحة الحشرية تواصل حملة الرش لمكافحة ذبابة الرمل

وبيّن قسم نواقل المرض والأمراض المشتركة أنه تم عمل استكشاف حشري في كل من قرية عقلة بن جبرين والهويدي والقرى المجاورة لهما، شملت موقعين سابقي الإصابة وموقعًا واحدًا جديدًا، وزراعة عدد 100 مصيدة لعدة أيام، ومن ثم معاينتها بمختبر النواقل؛ حيث تم رصد 100 ذبابة رمل داخل تلك المصائد في موقعين مختلفين؛ حيث قامت فرق المساندة للمكافحة الحشرية بعد ذلك بعمل مكافحة عن طريق الرش الفراغي "ضبابي" بالموقعين خلال فترة الاستكشاف؛ لكي تكون مكافحة مبكرة، وتغطية الموقعين بمحيط دائري يصل إلى ٢ كم من موقع الاستكشاف.