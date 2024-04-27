عبر اتفاقية تعاون.. أرامكو السعودية و"رونغشنغ" تستكشفان فرصًا جديدة في المملكة والصين

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني، أن هذه المناقشات تسلط الضوء على طموح أرامكو لتطوير استراتيجيتها الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات مع الشريك الاستراتيجي "رونغشنغ"، في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والصين، بهدف تعزيز توسع أرامكو في منطقة جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية السعودية.