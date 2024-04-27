عبر اتفاقية تعاون.. أرامكو السعودية و"رونغشنغ" تستكشفان فرصًا جديدة في المملكة والصين

تبحث أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًّا في مجال الطاقة والكيميائيات، إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف" مع الشريك الصيني شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة "رونغشنغ"، واستثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين، وذلك بالشراكة مع "رونغشنغ".
ووقّعت أرامكو السعودية، مؤخرًا، اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة "رونغشنغ "، تنصّ على استحواذ محتمل لـ"رونغشنغ" على حصة بنسبة "50%" في "ساسرف".
وتضع هذه الاتفاقيةُ حجرَ الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في "ساسرف"، إضافة إلى استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة "50%" في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التابعة لشركة "رونغشنغ"، والمشاركة في مشروع توسعتها.
وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني، أن هذه المناقشات تسلط الضوء على طموح أرامكو لتطوير استراتيجيتها الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات مع الشريك الاستراتيجي "رونغشنغ"، في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والصين، بهدف تعزيز توسع أرامكو في منطقة جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن أرامكو السعودية استحوذت في يوليو 2023 على حصة "10%" في "رونغشنغ" من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار، ومقرّها هولندا، وتمتلك "رونغشنغ" بدورها حصة بنسبة "100%" في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعًا لإنتاج العطريات، ولديها حصة في مشروع مشترك لإنتاج حمض التريفثاليك المنقّى.