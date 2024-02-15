بعد قليل.. مغادرة الطائرة السعودية الـ5 لإغاثة الشعب الأوكراني

تغادر بعد قليل الطائرة السعودية الـ5 المحملة بمساعدات إغاثية للشعب الأوكراني تبلغ 72 طنًّا من المواد الإغاثية ومولدات كهربائية وأجهزة ومعدات أخرى، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ويسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.