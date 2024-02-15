بعد قليل.. مغادرة الطائرة السعودية الـ5 لإغاثة الشعب الأوكراني

تغادر بعد قليل الطائرة السعودية الـ5 المحملة بمساعدات إغاثية للشعب الأوكراني تبلغ 72 طنًّا من المواد الإغاثية ومولدات كهربائية وأجهزة ومعدات أخرى، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ويسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وكانت قد غادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تحمل أيضًا على متنها 72 طنًّا من المواد الإغاثية للشعب الأوكراني.
واشتملت الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب للأطفال؛ تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية إلى داخل أوكرانيا.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.