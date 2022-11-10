"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تَحد من مدى الرؤية وزخات من البرد على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، يصل إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.