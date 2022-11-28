حظر الأسلحة البيولوجية.. المملكة تشارك في المؤتمر الاستعراضي التاسع بجنيف

ويستعرض المؤتمر سير الاتفاقية والالتزام بتطبيق بنودها، كما يناقش التطورات الجديدة في العلم والتكنولوجيا التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على تنفيذها في المستقبل في ضوء هذه التكنولوجيات.