مجموعة stc تعزز البنية الرقمية بأكثر من 1000 موقع لشبكات الجيل الخامس و1964 نقطة واي فاي

تعمل مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة على تطوير البنية التحتية الرقمية في المشاعر المقدسة لتقديم تجربة استنائية وثرية لضيوف الرحمن. في الوقت الذي تسعى فيه المملكة وفقا لرؤية 2030 رفع أعداد الحجاج وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج على أكمل وجه، أصبح من الضروري زيادة حجم الخدمات المقدمة بما يتواكب مع هذا الارتفاع في أعداد ضيوف الرحمن. ويتطلب ذلك تعزيز الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية المتقدمة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية بكفاءة عالية.