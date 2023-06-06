مجموعة stc تعزز البنية الرقمية بأكثر من 1000 موقع لشبكات الجيل الخامس و1964 نقطة واي فاي

تعمل مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة على تطوير البنية التحتية الرقمية في المشاعر المقدسة لتقديم تجربة استنائية وثرية لضيوف الرحمن. في الوقت الذي تسعى فيه المملكة وفقا لرؤية 2030 رفع أعداد الحجاج وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج على أكمل وجه، أصبح من الضروري زيادة حجم الخدمات المقدمة بما يتواكب مع هذا الارتفاع في أعداد ضيوف الرحمن. ويتطلب ذلك تعزيز الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية المتقدمة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية بكفاءة عالية.
هذا ووفقا لدورها في قيادة التحول الرقمي في المنطقة، تعمل مجموعة stc على تطوير حلولها الرقمية وخدماتها من خلال توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية وتقديم تجربة رقمية سلسة تلبي الطلب المتزايد والمتوقع على الخدمات الرقمية وخدمات الاتصال من الحجاج، وذلك من خلال تجهيز البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمناطق المحيطة بهما، وتجهيز المواقع الأخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمعتمرين والحجاج وزوار الحرمين الشريفين بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الرقمية المقدمة وتقديم تجربة استثنائية للمستخدمين.
والتزاماً منها بتمكين الأعداد الكبيرة من الحجاج من البقاء على اتصال دائم يتيح لهم أداء مناسك الحج والتواصل مع ذويهم بكل طمأنينة ويسر، عملت stc على تطوير أبراج الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة والمناطق المؤدية لها، كما عززت الشبكة بـ 1084 موقع للجيل الخامس (5G)، ونشرت 1964 نقطة نفاذ لشبكات الواي فاي موزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أنها جهزت المشاعر بشبكة خاصة بالاتصالات الحرجة بهدف دعم القطاعات الحيوية. وقد أثمرت جهود مجموعة stc عن توسيع شبكات الواي فاي عالية السرعة عبر كافة المواقع لتوفر الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل النقل والرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ.
وفيما يتعلق بحلول التغطية الداخلية، زودت stc وقف الملك عبدالعزيز الواقع بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة بأحد أكبر حلول التغطية الداخلية (IBS) المقدمة في مكان واحد في العالم، والتي شملت سبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع، إضافة إلى تزويد الوقف بأكثر من 18,600 هوائي، وأكثر من 800 خلية بيكوسيل صغيرة لتغطية الترددات القريبة، وتقوية التغطية الداخلية للهواتف الجوالة، وتركيب 92 محطة بث مع مشغلات شبكة 4 LET في الحرم المكي الشريف بتقنيات رقمية متقدمة وخدمة اتصال مميزة لتوسعة نطاق تغطية الشبكة داخل مباني الوقف وضمان أداء عالٍ للشبكة.
إضافة إلى ذلك، استثمرت مجموعة stc في بنيتها التحتية الرقمية لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج، والتي تشمل نشر أنظمة أمنية متقدمة، مثل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتقنيات المسح البيومتري، وتوفير كافة الاحتياجات لأفراد الأمن لمراقبة وإدارة الحجاج والمعتمرين.
هذا وقد قامت مجموعة stc بتوظيف العديد من التقنيات المتطورة لتعزيز تجربة الحج والعمرة وجعلها أكثر سهولة. فقد طورت المجموعة تطبيقاً ذكياً يقدم معلومات فورية ودقيقة حول أوقات الصلاة ومواقع أقرب المرافق الأساسية، مثل دورات المياه ومحطات الشرب، بالإضافة إلى تحديثات مباشرة عن أخبار الطقس وإحداثيات المواقع الدينية. بالإضافة إلى خدمات الترجمة بعدة لغات، مما يعمل على تسهيل التواصل بين الحجاج غير الناطقين باللغة العربية والمشرفين المحليين.
وتضمنت الحلول الرقمية الأخرى التي ساهمت فيها مجموعة stc ضمن مشروع "الحج الذكي" تطوير منصات تقنيات انترنت الأشياء، وحساسات البيئة، وأجهزة المراقبة المتقدمة للمواقع والبوابات الإلكترونية، إضافة إلى خرائط تعتمد على تقنيات الواقع المعزز. وتُمكن هذه التقنيات الحجاج من أداء تجربة افتراضية لمناسك الحج بطريقة تفاعلية للتعرف أكثر على مناسك الحج. إذ يمكّن الحجاج من استخدام أجهزة الواقع الافتراضي والقيام بزيارات افتراضية للكعبة المشرفة وغيرها من المواقع الدينية، مما يضفي طابعاً خاصاً على تجربة الحجاج.
وتواصل مجموعة stc سعيها الدائم لتكون شريكاً موثوقاً وممكناً مستداماً لزوار بيت الله الحرام وإثراء تجربة أداء مناسك الحج والعمرة لملايين الزوار.