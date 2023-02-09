الملحق الثقافي بتركيا لـ"سبق": نقلنا المبتعثين من غازي عنتاب.. ونوصي باتباع إجراءات السلامة

أكد الملحق الثقافي بتركيا الدكتور "فيصل أسره"، في تصريحات لـ"سبق"، أن الطلاب السعوديين الذين يقطنون منطقة غازي عنتاب بتركيا، عددهم 3، وأحدهم كان في إجازة وعاد للسعودية؛ بينما بقي اثنان من الطلاب قامت الملحقية بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بتركيا، لنقلهم وتأمين وسيلة نقل مناسبة؛ حيث تم توفير سكن لهم.
وقال الملحق الثقافي: جميع طلابنا بصحة جيدة، ونطمئن أهاليهم وذويهم في المملكة على أوضاعهم، وجميع طلابنا بخير بفضل من الله، وبمتابعة وتوجيهات القيادة ومتابعة وزير التعليم ونائبه للتعليم العالي وأمين عام الملحقيات.
وأضاف: تم تشكيل فريق عمل على مدار الساعة لمتابعة الأحداث والمستجدات، وسنعقد اجتماعًا لتوضيح أهم النقاط التي يجب العمل بها في مثل هذه الحالات والتشديد على عدم مخالفة إجراءات السلامة، وأن يكون الذهاب للجامعات بحسب ما هو متبع وفق الجدول الدراسي، وكذلك تقليل عملية التنقل إلى المناطق المتضررة على إثر الزلزال الذي شهدته مناطق جنوب شرق تركيا.
وتابع: الملحقية تشرف على المبتعثين من 16 دولة، وهي على تواصل مع الجامعات التي تربطها بهم علاقة وطيدة، وأبدينا استعدادنا لتقديم أي خدمة نستطيع تقديمها؛ فخلال هذه الأزمة لا بد من تضافر الجهود، وقد كان لِمَا وجه به خادم الحرمين وسمو ولي العهد بفتح جسر جوي للمساعدات لسوريا وتركيا، أثر كبير وإيجابي على مستوى الأوساط الثقافية والتعليمية.
واختتم برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين وسمو ولي العهد على اهتمامهم بالمواطنين في مناطق الزلازل وغيرها، كما رفع شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه وأمين عام الملحقيات وجميع العاملين في السفارة والملحقية على الجهود التي يبذلونها خلال هذه الأزمة.