الملحق الثقافي بتركيا لـ"سبق": نقلنا المبتعثين من غازي عنتاب.. ونوصي باتباع إجراءات السلامة

وتابع: الملحقية تشرف على المبتعثين من 16 دولة، وهي على تواصل مع الجامعات التي تربطها بهم علاقة وطيدة، وأبدينا استعدادنا لتقديم أي خدمة نستطيع تقديمها؛ فخلال هذه الأزمة لا بد من تضافر الجهود، وقد كان لِمَا وجه به خادم الحرمين وسمو ولي العهد بفتح جسر جوي للمساعدات لسوريا وتركيا، أثر كبير وإيجابي على مستوى الأوساط الثقافية والتعليمية.