أمير الشرقية: اليوم الوطني ذكرى مجيدة لتاريخ مشرّف أسسه الآباء والأجداد

وقال: في هذا اليوم الوطني العزيز من حق الأجيال الجديدة أن تشعر بالفخر والاعتزاز والشموخ وهي تعيش على أرض هذا الوطن الذي ساهم أبناؤه في ملحمة وطنية شامخة كان هدفها توحيد كيانه على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن "رحمه الله" الذي وحّد بتوفيق الله شتات الأمة وجمعهما على كلمة واحدة ورأي واحد، تحت راية التوحيد وقد مضت المسيرة بخطى ثابتة نحو التنمية والرفعة والتطور والتقدم والازدهار يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام ولله الحمد.