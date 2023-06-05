ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية بجدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة أمس، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.
وتفصيلاً، رحَّب سمو ولي العهد بفخامة الرئيس في زيارته للمملكة، فيما عبَّر فخامته عن سعادته بهذه الزيارة، ولقائه سمو ولي العهد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.. وتبادلا وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.
وحضر من الجانب الفنزويلي حرم فخامة الرئيس السيدة سيليا فلوريس، ووزير الخارجية السيد إيبان إدواردو، ووزير البترول السيد بدرو رافاييل، ونائب الرئيس لقطاع الاتصالات والثقافة والسياحة وزير الاتصالات والمعلومات السيد فريدي نانيز، ووزير المكتب جورجي إليسر، والسيد نيكولاس إرنستو مادورو، والسفير الفنزويلي لدى السعودية دايفيد بيلاسكيس.