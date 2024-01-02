"أمير الشرقية" يقيم حفل استقبال لنائبه بحضور مديري الجهات الحكومية وأهالي المنطقة

وقال: "نرى ولله الحمد الخير يتوالى على بلادنا، والتطور والتقدم يسير بخطى متسارعة؛ فقد أصبحت بلادنا محط أنظار العالم ونجحت في أن تكون منطقة جاذبة للملتقيات والمؤتمرات والأنشطة العالمية، مع تنمية متوازنة، يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين، الموفَّق والمسدَّد، صاحب الهمة العالية، فقيادتنا الرشيدة تهتم بكل مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية التي تمثل أهمية استراتيجية للوطن، وأخذت أهميتها من موقعها المهم وثرواتها واقتصادها النشط، إضافة إلى رجالها الذين عملوا واجتهدوا وجاهدوا مع المؤسس منذ بداية رحلة التأسيس".