"أمير الشرقية" يقيم حفل استقبال لنائبه بحضور مديري الجهات الحكومية وأهالي المنطقة

أقام الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة مساء أمس الاثنين، حفل استقبال للأمير سعود بن بندر عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه، بحضور مديري الجهات الحكومية وجمع من المواطنين.
ورحّب أمير المنطقة الشرقية، بالأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وسأل الله له العون والتوفيق والسداد.
وقال: "أعرف عن الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الكثير من الصفات التي ستجعله بإذن الله مساهمًا في تطور المنطقة الشرقية، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وسيكون بإذن الله قريبًا من الجميع، ومساهمًا في دفع عجلة التنمية في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا".
وأضاف أمير المنطقة: "المهمة التي سيقوم بها الأمير سعود بن بندر كبيرة، لكنه سيكون بمشيئة الله أهلًا لها، فهو ابنٌ لرجل عظيم ومدرسة من مدارس العلم والأخلاق، ويمتلك خبرة إدارية وعملية لسنوات قضاها في وزارة الداخلية، وستكون ركيزة أساسية تُعينه على أداء عمله في هذه المنطقة التي حباها الله بالكثير".
وقال: "نرى ولله الحمد الخير يتوالى على بلادنا، والتطور والتقدم يسير بخطى متسارعة؛ فقد أصبحت بلادنا محط أنظار العالم ونجحت في أن تكون منطقة جاذبة للملتقيات والمؤتمرات والأنشطة العالمية، مع تنمية متوازنة، يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين، الموفَّق والمسدَّد، صاحب الهمة العالية، فقيادتنا الرشيدة تهتم بكل مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية التي تمثل أهمية استراتيجية للوطن، وأخذت أهميتها من موقعها المهم وثرواتها واقتصادها النشط، إضافة إلى رجالها الذين عملوا واجتهدوا وجاهدوا مع المؤسس منذ بداية رحلة التأسيس".
وثمّن أمير الشرقية، الجهود التي قدّمها الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، متمنيًا له التوفيق والسداد، ومثمنًا لكل من قدّم خدمات للمنطقة سواء من الأمراء الذين تعاقبوا عليها أو المسؤولين أو قيادات العمل الحكومي والخاص، جهودهم التي ساهمت في تطوير ونماء المنطقة.
من جانبه رفع الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الشكر والامتنان لأمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته، مثمنًا للجميع حضورهم ومشاعرهم الطيبة سائلًا الله التوفيق والمساهمة في تحقيق خدمة المنطقة وتحقيق تطلعات القيادة حفظها الله.