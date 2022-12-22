ودّعت شلل الأطفال.. تدخّل جراحي بالطائف يعيد لمريضة قدرتها على المشي

نجح فريق الجراحة في قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إعادة القدرة على المشي لمريضة بالعقد الثاني من عمرها تعاني من شلل أطفال في الساق اليمنى منذ الطفولة يعيقها عن المشي؛ حيث كانت تستعين بجهاز مثبت للركبة تستطيع من خلاله المشي.
وفي التفاصيل، فإن المريضة قَدِمت للمستشفى منذ قرابة ثلاثة أشهر، وكانت تراجع قسم العظام؛ حيث تم عمل الفحوصات اللازمة وتشكيل لجنة من قِبَل رئيس قسم العظام واستشاريين في تخصص تشوهات الأطراف والذين اتخذوا قرار التدخل الجراحي لتقويم عظم الفخذ ونقل قسم من الأوتار الخلفية للركبة وتحويلها إلى الأمام على الداغصة.
وقد تواصلت الخدمات المقدمة للمريضة من خلال وضع برنامج خاص بمركز العلاج الطبيعي بالمستشفى لمدة ثلاثة أشهر، والذي استطاعت المريضة -ولله الحمد- الاستغناء به كليًّا عن جهاز مثبت الركبة، وأصبحت تستطيع المشي بشكل طبيعي.
وقالت المريضة إن الرعاية الطبية والصحية التي قُدّمت لها منذ لحظة دخولها للمستشفى وحتى خروجها، غيّرت مسار حياتها بفضل الله أولًا ثم للكادر الطبي الذي نجح في استعادتها للقدرة على المشي والتعامل الإنساني لإدارة المستشفى وكوادرها الطبية والتمريضية.