ودّعت شلل الأطفال.. تدخّل جراحي بالطائف يعيد لمريضة قدرتها على المشي

وفي التفاصيل، فإن المريضة قَدِمت للمستشفى منذ قرابة ثلاثة أشهر، وكانت تراجع قسم العظام؛ حيث تم عمل الفحوصات اللازمة وتشكيل لجنة من قِبَل رئيس قسم العظام واستشاريين في تخصص تشوهات الأطراف والذين اتخذوا قرار التدخل الجراحي لتقويم عظم الفخذ ونقل قسم من الأوتار الخلفية للركبة وتحويلها إلى الأمام على الداغصة.