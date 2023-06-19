"صندوق التنمية الزراعية" يعتمد قروضًا تمويلية بـ1.5 مليار ريال

ووافق المجلس على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة، بالشراكة مع البنوك التجارية؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 4.2 مليارات ريال.