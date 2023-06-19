"صندوق التنمية الزراعية" يعتمد قروضًا تمويلية بـ1.5 مليار ريال

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم، اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وحضور أعضاء المجلس.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مدير الصندوق منير بن فهد السهلي: المجلس وفي إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي اعتمد تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة، شملت قروضًا تنموية لصغار المزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك والروبيان، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية للتمور ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.
وأضاف: اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة.
ووافق المجلس على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة، بالشراكة مع البنوك التجارية؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 4.2 مليارات ريال.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق للنصف الأول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات أعماله المختلفة، واطلع مجلس الإدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.