البنك العربي الوطني anb يحصد جوائز "فيزا العالمية" للتميز في الأعمال والابتكار

وأعرب خالد الراشد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز المرموقة من قبل الشريك العالمي "فيزا"، بما تعكسه من تقديرٍ لجهود فريق الأعمال لدى البنك، واعترافاً بالجهود المتفانية التي يبذلها على طريق الابتكار والإنجازات التي حققها لتوفير تجربة مصرفية مميزة للعميل تجمع بين معايير السهولة والمرونة والحماية والسرعة بما يعزز من معدلات التوسع في عمليات البنك، مؤكداً أن هذا التقدير من شأنه تعزيز الشراكة الوطيدة القائمة بين anb و فيزا العالمية، والتي تشهد تطوراً متنامياً وموثوقية عالية.