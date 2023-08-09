البنك العربي الوطني anb يحصد جوائز "فيزا العالمية" للتميز في الأعمال والابتكار

تتويجاً لجهوده في إثراء وتطوير خدماته ومنتجاته المصرفية، وتقديراً لكفاءة وتميز المعايير التي تحكم أعماله المصرفية، حصد البنك العربي الوطني (anb) جوائز التميز من قبل شركة فيزا العالمية، الشريك العالمي الرائد للبنك في توفير حلول الدفع الرقمي.
وجاء استحقاق البنك لهذه الجوائز المرموقة من قبل "فيزا العالمية"، على ضوء السعي المتواصل الذي ينتهجه anb نحو الابتكار، والتزامه بتبنّي أحدث توجهات الأعمال لتقديم تجربة استثنائية لعملائه عبر توفير حلول ومنتجات مصرفية وائتمانية تتسم بالقيمة المضافة والجودة العالية، وعلى النحو الذي يستجيب لتطلعات العملاء ويحفّز معدلات رضاهم.
وتمنح "فيزا العالمية" جوائز التميز للمؤسسات المصرفية التي تحقق نمواً لافتاً في أعمالها، وتتبنى أحدث حلول الابتكار، وتسجّل إسهامات بارزة تثري تطوير قطاع الدفع الرقمي.
وأعرب خالد الراشد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز المرموقة من قبل الشريك العالمي "فيزا"، بما تعكسه من تقديرٍ لجهود فريق الأعمال لدى البنك، واعترافاً بالجهود المتفانية التي يبذلها على طريق الابتكار والإنجازات التي حققها لتوفير تجربة مصرفية مميزة للعميل تجمع بين معايير السهولة والمرونة والحماية والسرعة بما يعزز من معدلات التوسع في عمليات البنك، مؤكداً أن هذا التقدير من شأنه تعزيز الشراكة الوطيدة القائمة بين anb و فيزا العالمية، والتي تشهد تطوراً متنامياً وموثوقية عالية.
ويعتبر البنك العربي الوطني anb أحد أبرز شركاء فيزا العالمية في المملكة العربية السعودية بوصفه من الجهات المصدّرة الرائدة للبطاقات الائتمانية للشركات والأفراد على حد سواء، وتقديم حلول الدفع الرقمي المتطورة الآمنة والمبتكرة من خلال خاصية الترميز Apple Pay و Google PayTM ما دفع بتسجيله معدلات نمو متواترة خلال السنوات الماضية في أعماله وعملائه.
جدير بالذكر أن البطاقات الائتمانية التي يصدّرها anb بالشراكة مع "فيزا" تتنوع لتشمل بطاقة "فيزا انفينيت" و "فيزا سيجنتشر" و "فيزا بلاتينوم"، والتي تحظى بإقبال متنامٍ من قبل العملاء، كونها مدعومة بباقة واسعة من المزايا والمكافآت وبرامج الخصومات المميزة لتلبية احتياجات حامليها عند استخدامها محلياً وعالمياً.