اتحاد الغرف السعودية يصحح المعلومات الخاطئة في ورشة العمل بغرفة الشرقية

ورد في ذات الورشة أن "القطاعات الأكثر إغلاقاً بالمنطقة الشرقية، هي: "تجارة الجملة والتجزئة، قطاع التشييد، قطاع الإقامة والطعام"، وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة يتضح أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات المشار إليها في الثلاث سنوات الماضية تنامت بنسب تتراوح ما بين 13% إلى 27%، حيث بلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة بالمنطقة الشرقية (74,204 سجلات تجارية) في 2023م بعد أن كانت (65,184 سجلاً تجارياً) في 2020م بنسبة نمو 13%، فيما ارتفع إجمالي سجلات نشاط التشييد بالمنطقة إلى (42,773) في 2023م مقارنة بـ (23,605) في 2020م بنمو 27%، كما ارتفعت سجلات نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى (23,036) في 2023م مقارنة بـ (19,199) في م2020 بنسبة نمو 18%.