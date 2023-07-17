‏بقرار من وزير التعليم.. إلغاء عددٍ من المقاعد الإشرافية في الوزارة وإدارات التعليم

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا بإلغاء عددٍ من المقاعد الإشرافية في الإدارات والوحدات بديوان وزارة التعليم وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة.
وتفصيلاً، صدر اليوم قرار وزير التعليم بالموافقة على إلغاء المقاعد الإشرافية في الوحدات والإدارات التالية: الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وحدة تطوير المدارس بإدارات التعليم، قسم الجودة في إدارات التعليم، وحدة الدعم للحد الجنوبي في إدارات التعليم .
وشدد القرار على الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين في تلك المقاعد في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية.