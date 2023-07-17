‏بقرار من وزير التعليم.. إلغاء عددٍ من المقاعد الإشرافية في الوزارة وإدارات التعليم

وتفصيلاً، صدر اليوم قرار وزير التعليم بالموافقة على إلغاء المقاعد الإشرافية في الوحدات والإدارات التالية: الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وحدة تطوير المدارس بإدارات التعليم، قسم الجودة في إدارات التعليم، وحدة الدعم للحد الجنوبي في إدارات التعليم .