"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطارٌ غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.