"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطارٌ غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل ومكة المكرمة والباحة ونجران والقصيم والرياض وجازان وعسير والمدينة المنورة والشرقية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23,00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكي والمدينة المنورة، فيما تشهد ينبع ضبابًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد الحناكية والمهد أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة وسيولاً وتساقط البرد، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.