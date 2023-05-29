"حاوية ذكية" تبتكرها شقيقتان من تبوك لدعم "صفر نفايات" في المدن الكبرى

نجحت الشقيقتان نورة ومها عثمان الشهراني، من مدينة تبوك في ابتكار "حاوية ذكية" تسهم في دعم مفهوم وفلسفة (صفر نفايات) بالمدن الكبرى، وإدارة المخلفات المنزلية بشكل آلي وفوري، ودون الحاجة إلى نقلها للمرادم ومواقع تخزين النفايات الصلبة، التي عادةً ما تكون غير آمنة، ولها تأثيرها الكبير على صحة الإنسان والبيئة، حيث تعتبر مرادم النفايات ثالث أكبر مصدر لانبعاث الميثان في العالم.
وقالت "نورة" البالغة من العمر 17 عامًا: "يمكن لهذه الحاوية التي تعمل بالطاقة الشمسية تحويل النفايات مباشرةً إلى مواد قابلة لإعادة التدوير، وتكون مجهزة بمستشعرات ذكية تتعرف على المواد الصلبة، وتُمكّن الجهات الخدمية من التحكم فيها إما بالإتلاف المباشر أو تحويلها إلى أسمدة، كما أن الحاوية مجهزة بكاميرات رقابية لرصد المخالفات التي قد تحدث من المستفيدين، كرميهم النفايات خارجها أو السعي لإتلافها أو أي من السلوكيات التي قد تضر بهذه الخدمة".
وأشارت إلى أن البنية التحتية في كل الأماكن الخالية من النفايات ستساعد مخططي المدن على فتح مسار يتجنب التدمير البيئي وما يقابله من آثار اجتماعية وصحية واقتصادية، ويتيح إنشاء مدن مستدامة في هذا الشأن.
من ناحيتها، ذكرت شقيقتها "مها" التي تبلغ 16 عامًا: العالم الآن يولّد 2.01 مليار طنٍ من النفايات سنويًا، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء كبير، فمن المتوقع أن يزداد عدد النفايات بنسبة 70٪ لتصل إلى 3.4 مليار طن بحلول عام 2050.
وأوضحت أن هذا الأمر اسْتَدْعى منهما العمل على هذا الابتكار الذي جمع ما بين المجالات الاجتماعية، والتقنية، والبيئية، حيث تعتبر مبادرة (صفر نفايات) هي الحل الحقيقي والأمثل لضمان خلو البيئة من الانبعاثات الضارة، وتحسين مستوى جودة الحياة للإنسان.
وأكدت الشقيقتان أنهما تسعيان ليكون هذا المشروع إحدى ركائز مشاريع المملكة المستقبلية ضمن رؤية 2030، متى ما وجدتا الدعم الذي تنشدانه من القطاعات ذات العلاقة، لاسيما وأن الابتكار قد أثبت جدواه من خلال النماذج الأولية، على أمل أن تصلا به إلى النموذج التشغيلي، وأن يرى النور في مدينتَي الحلم الكبير نيوم وذا لاين، وفي كل منطقة من مناطق المملكة.
يُذكر أن الشقيقتين قد تقدمتا بطلب للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصدرت الموافقة على حماية ابتكارهما، الذي تأملان أن يرى النور من خلال الجهات الداعمة والمانحة لمثل هذه الأعمال، لاسيما المدن المستهدفة بمثل هذا الابتكار.