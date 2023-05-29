"حاوية ذكية" تبتكرها شقيقتان من تبوك لدعم "صفر نفايات" في المدن الكبرى

وقالت "نورة" البالغة من العمر 17 عامًا: "يمكن لهذه الحاوية التي تعمل بالطاقة الشمسية تحويل النفايات مباشرةً إلى مواد قابلة لإعادة التدوير، وتكون مجهزة بمستشعرات ذكية تتعرف على المواد الصلبة، وتُمكّن الجهات الخدمية من التحكم فيها إما بالإتلاف المباشر أو تحويلها إلى أسمدة، كما أن الحاوية مجهزة بكاميرات رقابية لرصد المخالفات التي قد تحدث من المستفيدين، كرميهم النفايات خارجها أو السعي لإتلافها أو أي من السلوكيات التي قد تضر بهذه الخدمة".