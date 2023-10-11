المملكة تحتضن المؤتمر الـ 9 لوزراء البيئة في العالم الإسلامي وتسليم جائزة الإدارة البيئية

وسيناقش المؤتمر عددًا من التقارير والموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي، وجهود المنظمات في تحقيق الأمن البيئي الإنساني، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى تفعيل العمل المشترك في تحفيز العمل البيئي والتنموي، والحلول المبتكرة للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية، وغيرها من الموضوعات ذوات الشأن المشترك بين الدول الأعضاء، ومن ضمنها تقرير الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للبيئة في العالم الإسلامي، وتقرير حول أنشطة (إيسيسكو) في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتقرير عن التقدم المحرز في مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة.