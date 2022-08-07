الرابطة تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك

وأكدت أهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص السلام في المنطقة، وصولاً إلى حل هذه القضية المصيرية التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.