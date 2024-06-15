أسطول إسعافي وتقنيات.. "الهلال الأحمر" على قدم وساق للعناية بالحجاج في عرفات ومزدلفة

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في يوم عرفة، من خلال 27 مركزًا إسعافيًّا مدعومًا بـ14 موقع تمركز بمشعر عرفات ومزدلفة، ويقدم أكثر من 1099 من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الصحية الطارئة من الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هــ.