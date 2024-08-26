لتعزيز الفنون التقليدية.. موسم تمور المدينة المنوّرة يُعلن بدء التسجيل في معسكر وِرث

وتتضمن فعاليات المعسكر الذي ينطلق في (19) سبتمبر المقبل ويستمر لمدة (28) يوماً متواصلة، في إحدى مزارع المدينة المنوّرة، "التدريب النظري والعملي، مع إقامة المحاضرات وورش العمل في الفنون التقليدية، وإبراز فن الخوصيات من خلال عكس فنونه وإحيائها".