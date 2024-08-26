لتعزيز الفنون التقليدية.. موسم تمور المدينة المنوّرة يُعلن بدء التسجيل في معسكر وِرث

أعلن موسم تمور المدينة المنوّرة بدء التسجيل في معسكر وِرث؛ لتعزيز الوعي بالفنون التقليدية السعودية، وعرض أساليب فن الخوص والبناء التقليدي، مع الحفاظ على البيئة واستدامتها من خلال إعادة تدوير مخلفات النخيل.
وتتضمن فعاليات المعسكر الذي ينطلق في (19) سبتمبر المقبل ويستمر لمدة (28) يوماً متواصلة، في إحدى مزارع المدينة المنوّرة، "التدريب النظري والعملي، مع إقامة المحاضرات وورش العمل في الفنون التقليدية، وإبراز فن الخوصيات من خلال عكس فنونه وإحيائها".
يأتي معسكر وِرث ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم تمور المدينة المنوّرة 2024؛ لإتاحة الفرصة لرواد الحرفة من أبناء المنطقة؛ لمشاركة المجتمع إبداعهم وحرفتهم، إضافة إلى عديدٍ من الفعاليات والأنشطة التي تهتم بقطاع النخيل والتمور، ويمكن للراغبين في المشاركة بفعاليات الموسم التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني: https://mdseason.com/werth.