محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على 10 مخالفين لتهريبهم 140 كجم قات في الحرث

استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على 10 مخالفين لتهريبهم 140 كجم قات في الحرث

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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