"التعاون الإسلامي" تُدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

وحمّل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إسرائيل (قوة الاحتلال)، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المرفوضة والمُدانة والتي من شأنها أن تغذي التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خاص للمسلمين.