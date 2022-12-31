نجاح جراحة دقيقة لأعصاب "رضيع" في مستشفى الملك سلمان

وأوضح قائد الفريق استشاري جراحة مخ وأعصاب الأطفال وجراحة العمود الفقري الدكتور أحمد الجشي، أن تلك الحالة تُعد من الحالات النادرة من ناحية نوع التشقق والشكل المعقد الذي ظهرت به؛ مبينًا أن الطفل كان يعاني من خروج قسم من الحبل الشوكي من مكانه بشكل كامل، وبصورة جعلته عالقًا ومطوقًا بحزام ليفي سميك؛ مما أدى إلى ضعف وصعوبة في تحريك قدميه.