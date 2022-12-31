نجاح جراحة دقيقة لأعصاب "رضيع" في مستشفى الملك سلمان

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في علاج حالة تشقق للعمود الفقري لطفل في الشهر الثامن من عمره.
وأوضح قائد الفريق استشاري جراحة مخ وأعصاب الأطفال وجراحة العمود الفقري الدكتور أحمد الجشي، أن تلك الحالة تُعد من الحالات النادرة من ناحية نوع التشقق والشكل المعقد الذي ظهرت به؛ مبينًا أن الطفل كان يعاني من خروج قسم من الحبل الشوكي من مكانه بشكل كامل، وبصورة جعلته عالقًا ومطوقًا بحزام ليفي سميك؛ مما أدى إلى ضعف وصعوبة في تحريك قدميه.
وأضاف أنه بعد دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية والجراحية المناسبة؛ تمت العملية بنجاح ولله الحمد؛ حيث استطاع الطفل بعدها تحريك كلتيْ قدميه، وعلى إثر ذلك خرج الطفل من المستشفى بعد التأكد من سلامة الجرح وتحسن حالته الصحية.
يُذكر أن مستشفى الملك سلمان من منشآت تجمع الرياض الصحي الأول المتخصصة والمتقدمة في مختلف الجراحات، ويحظى بوجود كفاءات طبية عالية وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج، إضافة إلى استحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.