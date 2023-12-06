مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بالمملكة.. والسودة الأدنى بـ4 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة 34 مئوية؛ فيما سجلت السودة 4 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع 33 مئوية، وجازان والقنفذة 32 مئوية، والوجه 31 درجة، والمدينة المنورة 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ4 درجات، وأبها بـ8 مئوية، تليها بريدة والباحة 9 مئوية، وحائل ونجران وحفر الباطن 10 درجات.
وسجلت الباحة والسودة وجدة والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.