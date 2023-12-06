مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بالمملكة.. والسودة الأدنى بـ4 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة 34 مئوية؛ فيما سجلت السودة 4 درجات فقط.