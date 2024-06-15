محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالمدينة المنورة لترويجه 14.6 كجم من الحشيش

جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالمدينة المنورة لترويجه 14.6 كجم من الحشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه (14.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org