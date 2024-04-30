توقيع 10 اتفاقيات لتطوير استخدامات المياه المجددة ودعم حلول التقنية والابتكار واستدامة الإنتاج الزراعي بالمملكة

كما شهد توقيع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة "التحلية" مذكرة تعاون مع المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف تعزيز الأمن النووي للمياه، ودعم التنمية المستدامة للأرصاد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة صناعات الخريف السعودية، وشركة إل جي للكيماويات (LG Chem) الكورية الجنوبية؛ لنقل المعرفة، والإسهام في توطين صناعة الأغشية وسلاسل التوريد ومكوناتها، وزيادة حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية إلى (320) مليون ريال، لتصنيع (300) ألف غشاء سنويًّا، وتستهدف السوق السعودي والإقليمي والعالمي.