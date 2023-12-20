"إغاثي الملك سلمان" يوزع "5.000" كرتون تمر في ولاية سنار في السودان

كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "2.041" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها "10.984" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.