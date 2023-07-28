هل يصلح تقسيم الوقت الزمني للسعودية إلى عدة مناطق كما في بعض دول العالم؟

‏وأوضح الدكتور "المسند" أنه "نعم يصلح علمياً، ولكنه غير مفيد عملياً، والسبب في ذلك أن الفارق الزمني بين أقصى شرقي السعودية وشمال غربيها يصل إلى نحو 85 دقيقة (ساعة و25 دقيقة)، وهذا الفارق الزمني ليس كبيراً ولا يستحق التقسيم لكونه لم يبلغ ساعتين على الأقل، من جهة أخرى، التقسيم الزمني داخل الدولة الواحدة مُخل في كثير من الأمور الحياتية، ونحن لسنا مضطرين جغرافياً لها".