جمعية الطقس: رياح شمالية نشطة تُثير الغبار على أجزاءٍ من الشرقية والوسطى

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية في أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد الى أجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك في أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ تلك المناطق.