ألف حافلة جديدة لنقل الطلاب في المملكة

تستعد وزارة التعليم قريبا لتسلُّم عدد 1000 حافلة جديدة تُستخدَم في خدمة النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية، تشمل حافلات معدّلة خصيصاً لنقل الطلاب ذوي الإعاقة.
وأكّدت شركة فوتون الصينية للسيارات، أنها سبق أن قامت بتسليم حافلات لمشاريع النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حافلات أخرى استُخدمت لنقل موظفي المستشفيات.
وأشارت الشركة إلى أنه في بداية العام الجاري 2024، طلبت وزارة التعليم شراء حافلات حديثة من طراز "G 9" مخصّصة لنقل الطلاب ذوي الإعاقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السعودية لتحسين وتوسيع خدمات النقل المدرسي، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة للطلاب في جميع أنحاء المملكة، بمن في ذلك الطلاب ذوو الاعاقة لتسهيل وصولهم إلى المدارس بكل يسرٍ وسهولة.