ألف حافلة جديدة لنقل الطلاب في المملكة

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السعودية لتحسين وتوسيع خدمات النقل المدرسي، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة للطلاب في جميع أنحاء المملكة، بمن في ذلك الطلاب ذوو الاعاقة لتسهيل وصولهم إلى المدارس بكل يسرٍ وسهولة.