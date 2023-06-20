توصيات.. 30 خبيراً دولياً يلتقون في افتراضية لـ "الإقليمي للتحذير من العواصف"

وتطرقت الورشة إلى عدد من المحاور، أبرزها: العواصف الرملية والترابية والتخفيف والتكيف وإدارة المخاطر في الزراعة، وتأثير الغبار على جودة الهواء في المناطق الحضرية والمناطق الجافة، والعواصف الترابية فوق الجزيرة العربية، ونمذجة الغبار والتنبؤ به في شبه الجزيرة العربية، وتأثير العواصف الرملية والغبارية على المناخ وجودة الهواء، وأثر الغبار على صحة الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.