توصيات.. 30 خبيراً دولياً يلتقون في افتراضية لـ "الإقليمي للتحذير من العواصف"

عقد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، ورشة عمل دولية افتراضية، بعنوان: "تعزيز التعاون البحثي وتدعيم مشاركة الإمكانيات البحثية"، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومراكز البحث العلمي العالمية والإقليمية والوطنية.
شارك في الورشة أكثر من 30 باحثاً من الخبراء الدوليين والمختصين من المنظمة العالمية للأرصاد، ومركز برشلونة للعواصف الرملية والغبارية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد، ومعهد قبرص للأبحاث، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة خليفة، ومعهد قطر لأبحاث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والجامعة المستنصرية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى، والمركز الوطني للأرصاد.
وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون ودعم مشاركة أبحاث الغبار وطرق وأساليب التخفيف من آثاره، وتبادل المعلومات والخبرات والموارد وعمل الدراسات المشتركة لتعزيز جودة نتائج الأبحاث.
وتطرقت الورشة إلى عدد من المحاور، أبرزها: العواصف الرملية والترابية والتخفيف والتكيف وإدارة المخاطر في الزراعة، وتأثير الغبار على جودة الهواء في المناطق الحضرية والمناطق الجافة، والعواصف الترابية فوق الجزيرة العربية، ونمذجة الغبار والتنبؤ به في شبه الجزيرة العربية، وتأثير العواصف الرملية والغبارية على المناخ وجودة الهواء، وأثر الغبار على صحة الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوصت الورشة بضرورة تعزيز تبادل المعلومات والقيام بالأبحاث المشتركة والتنسيق بين مراكز البحث العلمي بهدف تحسين جودة الأبحاث وتوجيهها بالشكل الذي يخدم دول المنطقة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والتخفيف من آثار العواصف الغبارية والرملية على الإنسان والبيئة، مع التأكيد على أهمية عقد مثل هذه الورش العلمية والندوات لما لها من عظيم فائدة للمهتمين بهذا الشأن.