"إغاثي" الملك.. توزيع مئات من السلال الغذائية بلبنان والسودان وبنجلاديش واليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 650 سلة غذائية للاجئين السوريين بمدينة طرابلس اللبنانية، استفاد منها 3.250 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
كما وزّع المركز أمس 218 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 218 أسرة.
ووزّع أمس، 231 طنًّا، و227 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين في مديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 12.966 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي يُنفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
إلى هذا واصل المركز توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش؛ حيث وُزِّعت أمس 950 سلة غذائية في منطقة كوكس بازار، استفاد منها 4.275 لاجئًا.