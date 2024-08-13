تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيَيْن في تبوك لتهريبهما الحشيش والإمفيتامين

أصدرت وزارةُ الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحقّ جانيَيْن في منطقة تبوك.
وقال البيان: قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَاد"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
وأضاف: أقدم وليد فاروق عبده عبدالباقي، ويوسف كليب غالب خضير "مصريَّا الجنسية"، على تهريب كمية من مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين إلى المملكة، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصّة صدر بحقّهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًّا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيَيْن: وليد فاروق عبده عبدالباقي، ويوسف كليب غالب خضير، مصريَّي الجنسية، يوم الثلاثاء 9/ 2/ 1446هـ الموافق 13/ 8/ 2024م بمنطقة تبوك.
وتابع: وزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشدّ العقوبات المقررة نظامًا بحقّ مهربيها ومروجيها؛ لما تسبّبه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.