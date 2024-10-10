عاصفة شمسية شديدة تهدد الأرض خلال 48 ساعة.. تحذيرات من انقطاع الكهرباء وإشارات الراديو

تستعد الأرض لمواجهة عاصفة شمسية شديدة خلال الـ 48 ساعة القادمة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتشويش إشارات الراديو. وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية تحذيرًا من عاصفة جيوكهربائية قوية، بعد رصد انفجار شمسي كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تشير التوقعات إلى أن هذه العاصفة قد تؤدي إلى انقطاعات مؤقتة في شبكات الطاقة والاتصالات. وتم إخطار مشغلي محطات الطاقة والأقمار الصناعية المدارية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع تحذير الجهات المعنية من احتمالية تأثير العاصفة على البنية التحتية للطاقة.

رغم أن العاصفة المتوقعة قد تكون أقل شدة من تلك التي ضربت الأرض في مايو الماضي، والتي كانت الأقوى خلال أكثر من 20 عامًا، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه لا يمكن التحقق من قوتها بشكل دقيق حتى تصبح على مسافة مليون ميل (1.6 مليون كيلومتر) من الأرض حيث يمكن قياسها بواسطة المركبات الفضائية.