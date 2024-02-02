"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض وعسير وتبوك ونجران والجوف والشمالية والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على القنفذة والليث حتى الساعة الـ16.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة عسير إلى أنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وتبوك وحقل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.