"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على القنفذة والليث حتى الساعة الـ16.00 من مساء السبت.