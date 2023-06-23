منذ موسم 1437هـ حتى 1443هـ.. "الأوقاف" تسهم في خدمة أكثر من 11 مليون حاج ومعتمر

وقدمت الهيئة تزامنًا مع توافد ملايين الحجاج والمعتمرين من جميع أصقاع المعمورة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مبادرات إرشادية بمختلف اللغات تسهيلًا لهم لأداء الفريضة والتنقل بين المشاعر المقدسة، وتوفير جميع ما يحتاج إليه الحاج من خدمات وتوجيه مستمر عبر مبادرات عديدة من بينها "قصة حاج"، وهو برنامج وثائقي عن رحلة الحج والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى فيلم "الخطوط السعودية" الذي يشرح مناسك الحج من الوصول حتى المغادرة.