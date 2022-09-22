"السعودية للكهرباء" مهنئةً باليوم الوطني: قيادة حكيمة وضعت مصالح الوطن ورفاهيته بمقدمة أولوياتها

رفع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولكل أبناء الوطن العزيز بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني92.
وقال "السلطان": نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والتسعين لقيام هذا الكيان العظيم الذي اجتمعت أركانه وتآلف شتاته على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.
وأضاف: اليوم تستمر المسيرة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لهذا الوطن الشامخ بقيادة حكيمة وضعت مصالح الوطن ورقيه وازدهاره ورفاهية مواطنيه في مقدمة أولوياتها.
وتابع "السلطان": انطلاقًا من الإنجازات المتوالية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات والأصعدة، شهدت الشركة السعودية للكهرباء بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة تطوراً ملحوظاً في أداء المنظومة الكهربائية وإنجازاتها، لتصبح اليوم الكيان الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضيء أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة وتخدم ما يزيد على 10.7 مليون مشترك في المملكة.
وأكمل: ونتيجة لهذا الدعم السخي والمتابعة المستمرة من قبل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بلغت قيمة أصول الشركة حوالي (480) مليار ريال، ولا شك أن هذا التطور في الوضع المالي للشركة، كان نتيجة الإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع، مما ساهم في ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد السعودي وفي الشركة السعودية للكهرباء على وجه الخصوص، الأمر الذي مكَن الشركة من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف: لا شك أن لمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية دوراً محورياً في ضمان استمرارية العمل الجاد الذي تقوم به الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير قطاع الطاقة في المملكة والمساهمة بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع الأمر الذي ساهم في تحسين موثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين بشكل كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وتمكنت الشركة بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين من تحقيق تقدم أكبر في تحسين المنظومة الكهربائية عبر تغطية أقصى حمل ذروي وصلت إليه الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 65.3 ججيجاوات، في حين نمت شبكة النقل بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي ، يقابلها ارتفاع في شبكة توزيع الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 5.6٪.
وتابع: بسعينا الدؤوب لمواكبة أحدث التطورات في مجال التحول الرقمي؛ تعمل الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مبادرات متعددة للمساعدة في تعزيز موثوقية وكفاءة الخدمات التي نوفرها، بما في ذلك إنشاء بنية تحتية ذكية مثل شبكات النقل الكهربائي الذكية، وأتمتة شبكات التوزيع، والعدادات الذكية وأتمتة الخدمات التي نقدمها لعملائنا عبر نقاط الاتصال الإلكترونية وزيادة قدرة شبكتنا من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة تشغيل محطات الطاقة.
وتأكيداً على فاعلية ونجاح الإصلاحات ومساهمتها في تحسين وضع الشركة المالي وسجلها الائتماني، رفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني للشركة.
وختم "السلطان" بدعوته بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.
من جانبه، هنأ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد بن حمد القنون القيادة بمناسبة اليوم الوطني 92.
وقال "القنون": نحتفي اليوم بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين لبلادنا الغالية، هذا اليوم الذي نستذكر فيه قصة الكفاح والتضحية التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله المخلصون -رحمهم الله- لنستلهم روح العزيمة والإصرار على توحيد وبناء دولة عظيمة اختصرت كل المسافات تحت راية واحدة، ورسخت ركائز وقيم العدل والمساواة في كافة شؤونها، حتى أصبحت اليوم قوة إقليمية وعالمية في شتى المجالات والأصعدة، فهي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق التطلعات الطموحة بفضل الله ثم بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية للمستقبل.
وأضاف: لقد تنوعت الإنجازات التي حققتها المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز وتعددت أهدافها التنموية والاستراتيجية التي سعت إلى توظيف الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية في بناء وطن عظيم وتبني سياسات محلية ودولية تعزز من قدراتها ودورها المهم على المستوى الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لتصبح أكثر تأثيراً وحضوراً في جميع المحافل الدولية.
وأكمل "القنون": تتوالى مسيرة الخير والنماء في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لنقف اليوم شاهدين على حجم مسيرة الإنجاز والتطور والازدهار الذي يشهده وطننا بفضل الله ثم بفضل قيادة حكيمة ورؤية طموحة مكّنت شباب الوطن من المشاركة الفاعلة في ازدهاره وتقدمه.
وتابع: لقد حظي قطاع الطاقة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- باهتمام غير مسبوق، وبمتابعة وإشراف من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان -حفظه الله- حيث تمكنت "السعودية للكهرباء" من تحقيق التميز التشغيلي وتدعيم إمكانياتها البشرية والمادية، من خلال الاستفادة من خبراتها الغنية والمتراكمة وقدراتها في التكيف مع المتغيرات، مما ساهم في تحقيق إنجازات مهمة ومشاريع كبرى وخدمات متطورة وفق أرقى المعايير العالمية، ملتزمة بتوجيهات حكومتنا الرشيدة، ووزارة الطاقة، وبجهود مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية وجميع منسوبيها، لتشكل نجاحاتها نقلة نوعية في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي، وعلامة فارقة في مواكبتها لرؤية المملكة 2030.
وأضاف: لا شك أن هذه الإنجازات هي امتداد لجهود كبيرة ونجاحات سابقة حققتها الشركة في السنوات الماضية، ويتصدر هذه الإنجازات توسيع قاعدة المشتركين بشكل كبير، حيث تفخر الشركة بتقديم خدماتها عن طريق أنظمة ذكية متطورة أسهمت بفعالية في تطوير الخدمات وتحسن كبير في رحلة الإيصال للمشتركين الجدد وكذلك موثوقية الخدمة الكهربائية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، ونجحت في زيادة أعداد المشتركين لتصل إلى 10.7 مليون مشترك في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وأردف: على صعيد نقل الكهرباء نمت شبكة النقل الخاصة بنا بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 92.7 ألف كيلومتر دائري. في المقابل نمت شبكة توزيع الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 761.4 ألف كيلومتر دائري.
وفي الختام، رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة العزيزة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار وأن يحفظ قيادته الحكيمة.