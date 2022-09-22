"السعودية للكهرباء" مهنئةً باليوم الوطني: قيادة حكيمة وضعت مصالح الوطن ورفاهيته بمقدمة أولوياتها

وأكمل: ونتيجة لهذا الدعم السخي والمتابعة المستمرة من قبل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بلغت قيمة أصول الشركة حوالي (480) مليار ريال، ولا شك أن هذا التطور في الوضع المالي للشركة، كان نتيجة الإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع، مما ساهم في ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد السعودي وفي الشركة السعودية للكهرباء على وجه الخصوص، الأمر الذي مكَن الشركة من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.