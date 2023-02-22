استطلاع: 54% يرون أنَّ العمق التاريخي للدولة السعودية هو الأبرز في شعار التأسيس

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؛ استطلاع رأي عام حول يوم التأسيس، شارك فيه 1349 مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثّلت نسبة الذكور منهم 63%، ونسبة الإناث 37%.
وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: يرى 46% من العينة أنّ التحديدات الدقيقة لشعار يوم التأسيس تعني الأصالة والفخر بعناصر التراث الوطني منذ تلك المرحلة، في حين أكّد 54% من العينة أنَّ العمق التاريخي للدولة السعودية هو الأبرز في شعار التأسيس.
وتمنى 55% من المشاركين في الاستطلاع مشاهدةَ فيلم عن ملحمة تأسيس الدولة السعودية الأولى، ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار، و29% يريدون مشاهدة عمل سينمائي عن سيرة الإمام محمد بن سعود.