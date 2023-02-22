استطلاع: 54% يرون أنَّ العمق التاريخي للدولة السعودية هو الأبرز في شعار التأسيس

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: يرى 46% من العينة أنّ التحديدات الدقيقة لشعار يوم التأسيس تعني الأصالة والفخر بعناصر التراث الوطني منذ تلك المرحلة، في حين أكّد 54% من العينة أنَّ العمق التاريخي للدولة السعودية هو الأبرز في شعار التأسيس.