"هيئة الأدب" تنظم لقاءً افتراضيًا لتسليط الضوء على "توطين ألعاب الفيديو"

وقال طويلي: شركات الألعاب ليست مسؤولة عن التوطين، إلا أن عليها التأكد من سلامة وصحة اللغة، والتنظيمات الموضوعة لألعاب الفيديو، تتمحور حول الفسح والتصنيف العمري، وجميع الشركات العالمية والمحلية تتبع ملاءمة المحتوى للفئات العمرية، مبيناً أن بعض الألعاب صُنّفت عالمياً مناسبتها لسن الثانية عشرة، لكن المملكة اختارت سن الثامنة عشرة لمراعاة ثقافة وخصوصية المجتمع السعودي.