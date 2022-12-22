1.374 تريليون ريال.. إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي

وأفادت النشرة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1.374 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10.788 مصنعًا، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر بلغ 2.164 رخصة؛ منها: 1.358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.