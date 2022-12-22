1.374 تريليون ريال.. إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر أكتوبر 2022م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
وأفادت النشرة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1.374 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10.788 مصنعًا، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر بلغ 2.164 رخصة؛ منها: 1.358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضحت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، بينما بدأ 939 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، وتوفير القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 39.372 فرصة وظيفية.
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