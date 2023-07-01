صيانة مئات الكيلومترات من الطرق التي تسلكها حافلات الحجاج بمنطقة المدينة

وتضمّنت الأعمال التي نفّذتها الهيئة لصيانة وتهيئة الطرق في المنطقة، تنفيذ حواجز خرسانية بلغت 135 متراً طولياً، وإصلاح وصيانة 36 تقاطعاً، وتنفيذ 38 كيلومتراً من السياج، إضافة إلى إنارة 96 كلم من الطرق بالطاقتيْن الشمسية والعادية.