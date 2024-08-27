محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على 5 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات

استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على 5 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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قات

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