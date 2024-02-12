النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك توقعان اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني

وقع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين.